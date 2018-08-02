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Объем Фонда национального благосостояния достиг 4,8 трлн рублей

Экономика

В июле он вырос на 5 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния достиг 4,8 трлн рублей
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Кругленькая сумма

Москва, 2 августа 2018, 13:17 — REGNUM  Объем средств на счетах Фонда национального благосостояния России увеличился в июле 2018 года на 5 млрд рублей, достигнув 4,844 трлн рублей, сообщила 2 августа пресс-служба Минфина РФ.

«По состоянию на 1 августа 2018 г. объем ФНБ составил 4 844 377,8 млн рублей, что эквивалентно $77 163,7 млн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства Фонда размещены на счетах в Банке России, Внешэкономбанке, а также в виде долговых обязательств и ценных бумагах. Отмечается также, что совокупный доход от хранения средств в разрешенных финансовых активах с начала 2018 года составил 31,5 млрд рублей.

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