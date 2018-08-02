Сговор роботов: на всех рынках Петербурга — засилье картелей

Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM В Петербурге наблюдается «засилье картелей», с которыми антимонопольщикам приходится бороться все более высокотехнологичными средствами. Об этом заявил 2 августа заместитель главы регионального управления Федеральной антимонопольной службы Вячеслав Тукаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сговоры между участниками закупок происходят не только устно, а выходят в интернет, переходят от людского участия на программное обеспечение, когда роботы, самообучающиеся программы по предустановленным параметрам между собой сговариваются. Мы тоже пытаемся перепрофилировать свою работу, чтобы находить такие картели, потому что засилье картелей у нас происходит уже повсеместно на всех рынках», — сказал Тукаев.

Тем не менее, по словам начальника отдела экономической концентрации, финансовых рынков и торговли УФАС Кристины Иващенко, медицина является одним из сегментов рынка, наиболее подверженных картелизации. «Лекарства, ремонт дорог, питание», — подтверждает ее слова Тукаев.

Так, недавно УФАС вместе с ФСБ провело крупную проверку организаций, поставляющих питание в школы, детские сады и больницы Петербурга. В итоге было возбуждено два антимонопольных дела. Фигурантами первого стали «Фирма Флоридан», ООО «Воскресенье» и ООО «КСП Василеостровского района», они тесно связаны между собой. Антимонопольщики установили, что сотрудники этих компаний работают по совместительству сразу в нескольких организациях, вместе готовят конкурсные заявки, а руководство совместно определяет предельный порог снижения на торгах.

Фигуранты второго дела — ООО «Евроспецсервис», ООО «ЕСС», «Торговый дом «Северо-Запад» и «Специализированная торговая компания» — вообще располагаются по одному адресу, вместе работают, имеют общую функциональную структуру. Оказалось, что даже компьютеры сотрудников объединены в локальную сеть, у них один сервер, где лежат документы о торгах.

«Мы будем в дальнейшем настаивать на том, чтобы все фигуранты были привлечены к уголовной ответственности», — сказала Иващенко. Общая сумма торгов, в которых участвовали фирмы, составляет 110 млн рублей.

УФАС также привело в пример дела о сговоре на торгах по ремонту дорог с участием ООО «Пальмира», а также семейном сговоре на торгах по установке счетчиков в зданиях СПбГУ и СПбГУГА.