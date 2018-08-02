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Завод «Наирит» в зеркале современности и «бархатной революции» в Армении

Экономика

Подробности

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Завод «Наирит» в зеркале современности и «бархатной революции» в Армении
Иван Шилов © ИА REGNUM
Армения

Каринэ Геворгян, 2 августа 2018, 14:46 — REGNUM  

Постсоветская действительность разворачивалась в условиях неолиберальной модели глобализации, подразумевавшей, помимо глобализации труда и капитала, качественное снижение государственного суверенитета, в том числе с использованием международных финансовых рычагов управления, введения через медиа и информационные ресурсы постмодернистских ценностей и деиндустриализации. Одним из грустных символов последней стал город Детройт в США. Ирония судьбы выразилась в том, что ради всего этого была провозглашена торжественно поддержанная «концепция устойчивого развития». Так английское выражение «sustainable development» было переведено на русский. И всё это — ради сохранения планеты для потомков. Красиво, а по факту никакие «комиссии» во главе с Комиссией ООН по окружающей среде и развитию не смогли воспрепятствовать использованию бомб с обеднённым ураном в Югославии и Ираке, отравление цианидами территорий в Мали (ради добычи золота), мультипликацию и расширение зон вооружённых конфликтов и пр. Счастья не случилось.

Ведь развитие, как вширь, так и ввысь подчиняется законам диалектики, идёт не только мягко и эволюционно, но и неизбежно сопряжено с революционными изменениями. Что и наблюдаем. Часть транснациональной элиты, видя, что старая телега разваливается на ходу, сделала ставку в США, ставших в минувшие три десятилетия инструментом доминирования «глобализаторов» и перенапрягших ресурс страны, на Дональда Трампа. Его сторонники использовали для характеристики назревшего конфликта конспирологическое выражение «глубинное государство». В их устах оно обозначает сотрудников разведки и органов исполнительной власти и должностных лиц, которые определяют политику через утечки информации в СМИ или другие внутренние средства. Подозрения в попытках манипуляции были особенно заметны после утечки информации от правительственных чиновников в «Вашингтон пост» и «Нью-Йорк Таймс», которые требовали отставки Майкла Флинна, советника по национальной безопасности при Трампе. Термин стал популярным в консервативных и крайне правых СМИ, сочувствующих администрации Трампа. Последний, по меткому выражению президента Ирана Хасана Рухани, стал применять «стратегию сумасшедшего». С тем, чтобы дезориентировать своих противников по внутреннему и внешнему контурам, поставить им мат. И началось! Один заочный диалог с северокорейским лидером дорогого стоит, а потом — саммит и переговоры. Июльская встреча с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. 30 июля 2018 — новый поворот в иранском направлении, когда кое-кому казалось, ещё пара твиттов и — война: «Президент США Дональд Трамп не исключил в будущем встречи с иранским лидером Хасаном Рухани, заявив, что желание должно исходить от Ирана, а дополнительных условий не требуется».

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Шахматная партия
Цитата из кф «Д`Артаньян и три мушкетера». реж Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 1979. СССР
Шахматная партия

Так что, граждане, пристегните ремни: турбулентность усилилась и будет усиливаться, наш авиалайнер «Земля» вошёл в зону грозового фронта. Кто кого «сборет» у штурвала: слон — кита или наоборот — сие науке неизвестно. Как в том анекдоте: не умеешь летать — не выпендривайся.

В какой форме к этому оказались готовы бывшие советские республики? Политические и бизнес-элиты СНГ получили с начала 1990-х узкий коридор возможностей: зарабатывать на демонтаже советской системы функционирования народного хозяйства и продаже природных ресурсов и лавировать между реальными и эрзац-центрами силы. Каковыми, по-видимому, стали ЕС и НАТО. Несмотря на немалые сложности, российскую политическую элиту «предчувствия не обманули». Без громких слов был запущен процесс РЕСУВЕРЕНИЗАЦИИ (Крым) и реиндустриализации. Последняя уже очевидна в сфере ВПК и атомных технологий.

Вы спросите: при чём тут маленькая и небогатая Армения с её недавней сменой власти и каким-то химзаводом, подписавшая соглашение с ЕС, член СНГ, ОДКБ? При том, что события весны 2018 в Армении проходили в контексте фундаментальных изменений миропорядка. И даже, если эта революция затевалась как цветная, то по некоторым плодам и инициативам заметно, что предпринята попытка преодоления негативного постсоветского морока. Здесь рассуждения типа, «поставлена» новая команда в Ереване Западом или Востоком, перестают быть актуальными, если не объяснить, каким Западом, каким Востоком. Разумеется, тема эта очень увлекательна, но, если это даже и так, то необходимо договаривать: «поставлена» ради выполнения какого рода задач — поддержки или ослабления того самого «глубинного государства»? Почему для их выполнения не годился Серж Саргсян и его окружение? На последний вопрос некоторые эксперты дают ответ: потому, что он был пророссийским, не делал русофобских заявлений. Так и Никол Пашинян, вождь «бархатной революции» и действующий премьер, с Москвой подчёркнуто и доброжелательно вежлив и рассчитывает на развитие сотрудничества. И, что точно, не имеет хвоста бизнес-договорённостей с российскими чиновниками разных уровней. Заявляет он о переформатировании отношений с Москвой, так ведь и в России, наконец, тема интеграции в рамках СНГ начинает актуализироваться не по-детски. Мог он пойти дальше и выйти из программы НАТО «Партнёрство ради мира», не поехать в Брюссель на саммит НАТО, отказаться от участия в учениях этим летом в Грузии? На этот вопрос способен дать ответ лишь сам Никол Пашинян. Однако. Все эти мероприятия были запланированы при бывшем руководстве, расследование действий которого внутри Армении каждый день подбрасывает в СМИ новые сенсационные факты. У нового руководства в приоритете внутренние задачи. Нужно ли ухудшение отношений с Россией? Сомнительно. Вот 31 июля глава МИД России Сергей Лавров, комментируя события в Армении, заявил, что действия нового руководства страны идут вразрез с их заявлениями о том, что они не будут преследовать своих политических предшественников. Что это: угроза, или призыв к более доверительному диалогу? Какое бы негативное отношение в обществе ни преобладало в отношении арестованного бывшего президента Роберта Кочаряна, даже его враги считают его человеком умным и готовым к мужественным поступкам. Ни он, ни глава ОДКБ Юрий Хачатуров, замечу, прятаться за границей не стали. И, похоже, им понятно, по какому сценарию будет разворачиваться развязка этой драматической интриги.

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Президент Армении Армен Саркисян своим указом принял отставку правительства
Иосиф Кубатьян © ИА REGNUM
Президент Армении Армен Саркисян своим указом принял отставку правительства

Не наше дело выносить вердикты. Очевидно лишь, что «старая гвардия» в Армении многосоставна, неоднородна, и не собирается ни умирать, ни сдаваться, что естественно, и борьба внутри «старых» и «новых» набирает нешуточные обороты. Если бы эта схватка оставалась в поле межэлитных отношений, то гражданин Армении мог ограничиться цитатой из Шекспира: «Чума — на оба ваших дома!» Но.

23 июля 2018 года в газете «Голос Армении» опубликована статья заместителя главного редактора Марины Григорян «БИЗНЕС-ДИПАФЕРА, или Осторожно: Ашот Григорян!».

«В субботу в Ереване состоялась пресс-конференция президента холдинга «Бизнес-финансовый центр Европа-Азия» Ашота Григоряна, в ходе которой было заявлено о подписании меморандума с министерством экономического развития и инвестиций РА относительно завода «Наирит». Речь идет о возможности возобновления работы химгиганта после аудита и выдаче продукции уже через полтора года после перезапуска. О возможности такого меморандума Григорян говорил в середине июня, сообщив, что решение было принято по итогам встреч с вице-премьером Тиграном Авиняном и министром экономразвития Арцвиком Минасяном».

Это — за здравие, а дальше — за упокой:

«Вновь и вновь говорить о важности и значении перезапуска «Наирита» вряд ли имеет смысл. Можно было бы двумя руками приветствовать подобное начинание, если бы не одно очень существенное «но»: кто-нибудь из правительства до подписания интересовался, кто такой Ашот Григорян, какой бэкграунд он имеет в качестве бизнесмена, какая у него репутация в стране, где он разворачивает свою деятельность в последние годы, в Словакии?

В нашем распоряжении имеется сюжет словацкого телеканала «Йой», посвященный Григоряну… «Предприниматель представился послом Армении и пригласил президента Гашпаровича посетить РА с официальным визитом», выпущенного в эфир 14 октября 2014 года…

В распоряжении «ГА» имеется не только видеозапись данного репортажа словацкого телеканала, но и иные сведения относительно политической и экономической деятельности г-на Григоряна. Однако в данном случае наша цель — не опорочить человека, который давно слывет аферистом и мошенником от дипломатии и политики. Удивляет другое: каким образом ему удалось заморочить голову членам правительства — прежде всего Арцвику Минасяну — до такой степени, что с ним подписан официальный документ? И почему, прежде чем иметь дело с деятелем весьма неоднозначной репутации, не поинтересовались его бэкграундом, дабы не оказаться потом в неловкой ситуации?»

Где слывёт, почему? Да, и кто же он такой? Гражданин Словакии. Бизнесмен. Общественный деятель. Президент Форума Армянских Союзов Европы (ФАСЕ). Совместно с бывшим премьером страны Яном Чарногурским в 2014 году учредил Панъевропейский центр политико-экономического анализа и прогнозов — Альянс защиты мира (ПАНАП, в работе президиума которого участвуют лорд Питер Хейм, лейборист, Кирилл Свобода, Чехия, Романо Проди,…, Антонио Фаллико, президент банка Интеса и многие другие, членами которого стали бывшие министры иностранных дел Франции и СК), который в декабре прошлого года провел в Братиславе круглый стол «Традиционные ценности и политика». В нём приняли участие: Ян Чарногурский, Александр Рар (Германия), Кирилл Свобода (ректор Дипломатической академии в Праге, бывший вице-премьер Чехии, бывший глава МИД Чехии), Мария Луиза Маринакис (посол Греции в Словакии), Павол Грушовский (бывший председатель Национального Совета Словакии), Павол Демеш (бывший глава министерства иностранных дел Словакии, член Совета Европейского фонда в поддержку демократии, эксперт Немецкого фонда Маршалла), Иван Шимко (бывший министр внутренних дел Словакии), Штефан Гарабин (бывший вице-премьер и министр юстиции Словакии), Марош Кондрот (заместитель председателя экономической комиссии парламента Словакии), Любомир Петрак (депутат парламента, председатель межпарламентской комиссии Словакия — Россия) и другие, включая автора данной статьи, незадолго до этого любезно приглашённого г-ном Григоряном в ряды ПАНАПа. Я специально привела такой большой, но неполный список, чтобы читатель смог сам разобраться: может ли некто с сомнительной репутацией, «который давно слывет аферистом и мошенником от дипломатии и политики», собрать для дискуссии такую компанию, пусть в том числе и бывших государственных деятелей, но всё же заботящихся о своей репутации. Кстати, дискуссия была живой и содержательной. Замечу, что предложение стать членом ПАНАП я приняла как честь, поскольку, занимаясь востоковедной тематикой и ситуацией на Южном Кавказе, была неплохо осведомлена о его деятельности. Так, например, в 2012 году им была открыта гидроэлектростанция в Нагорном Карабахе ТРГИ-2, построенная по самым современным технологиям.

Г-н Григорян, полагаю, сам может защитить свою репутацию. У него, очевидно, богатая биография, и белых крыльев за его спиной я не заметила. Здесь отмечу лишь, что компромат на частном телеканале JOJ появился не в 2014, а 14 октября 2004 года. Реакции в политических и общественных кругах на этот сюжет не было. Возможно, потому, что он был слишком «заказным». Дело в том, что именно в это время Национальное собрание Словакии готовилось признать геноцид армян в Османской империи (что и произошло 30 ноября), а, кроме того, именно тогда, по сообщению азербайджанской газеты «Зеркало», Словакия продала Армении десять военных самолетов Су-25. В интервью газете «Ноян Тапан» г-н Григорян отметил, что эта сделка, состоявшаяся в августе, сорвалась на начальном этапе, и вопрос оказался в центре внимания словацкой прессы, поскольку возникли подозрения, что она содержит нарушения закона.

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СУ-25
Fedor Leukhin
СУ-25

«В частности, крупнейшая словацкая телекомпания «Маркиза» несколько дней подряд затрагивала эту тему. Дело дошло до того, что министерство экономики Словакии лишило лицензии продающую самолеты компанию, а правительство приказало Государственному контрольному комитету проверить обстоятельства сделки и правовые стороны.

Для возобновления сделки А. Григорян начал переговоры на всех официальных уровнях, связанных с вопросом. В результате он получил согласие министров обороны и экономики Словакии на заключение сделки, и она состоялась. По словам А. Григоряна, после продажи 10 самолетов Азербайджан направил ноту протеста правительству Словакии. Отметим, что на начальном этапе некоторые заинтересованные силы оказывали давление на Словакию в целях того, чтобы самолеты были проданы не Армении, а Азербайджану». Упс…

Кого же может беспокоить деятельность г-на Григоряна? Очевидно, тех внутри Армении и за её пределами, кто так или иначе замешан в неэффективных операциях, связанных с этим производством, тех, для кого завод может стать конкурентом, кто опасается грядущего заявленного аудита. Берётся бизнесмен Григорян за перезапуск «Наирита», что может стать стартом для реиндустриализации Армении, сторонником чего, видимо, и является министр экономического развития и инвестиций А. Минасян, — флаг ему в руки. Уронит — так ведь ему же и отвечать. Наверняка история с «Rhinoville Property Limited» ему хорошо известна, как и прочие скандальные тонкости, бросающие тень на тех, кто любыми средствами пытается удержаться на когда-то занятых позициях и «тонко» даёт подсказки команде нового премьера, играя на её внутренних противоречиях, сколь неблагонадёжен дашнак Минасян…

regnum author Каринэ Геворгян
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Экономика Армении
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