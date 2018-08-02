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На Украине дорожает производство растений и животных

Экономика

На 12,7% и 17,1% соответственно

Киев, 2 августа 2018, 13:02 — REGNUM  Производство сельхозпродукции на Украине подорожало на 13,9% за первое полугодие 2018 года по сравнению с январем-июнем 2017 года, сообщает пресс-служба государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, расходы на производство растений увеличились на 12,7%, на производство продукции животноводства — на 17,1%. Затраты на технику выросли на 15,2%. Отмечается, что в 2017 году расходы на производство аграрной продукции на Украине выросли на 21,8% по сравнению с 2016 годом.

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Напомним, в первом полугодии 2018 года Украина экспортировала аграрную продукцию на $8,6 млрд, ее продажи составили более 37% от общего экспорта. В 2017 году было экспортировано сельскохозяйственной продукции на $17,8 млрд.

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Социально-экономический кризис на Украине
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