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Компания из Казахстана купит месторождение меди на Чукотке за $900 млн

Экономика

Месторождение считается крупнейшим в мире

Астана, 2 августа 2018, 12:56 — REGNUM  Казахстанская компания KAZ Minerals намерена купить Баимское медное месторождение на Чукотке за $900 млн, сообщает пресс-служба компании.

Предполагается, что первоначальное вознаграждение по сделке составит $675 млн. Эти средства будут направлены на покупку 75%-ной доли участия в проекте. Оставшаяся часть в размере $225 млн будет выплачена в зависимости от реализации проекта.

Баимское медно-порфировое месторождение (участок Песчанка) считается одним из крупнейших в мире. На нем можно создать масштабное низкозатратное медное производство на базе рудника открытого типа.

В заявлении KAZ Minerals сообщается, что запас Песчанки по JORC составляет 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн унций золота. Совладельцами участка по структуре компаний являются Роман Абрамович, Александр Абрамов и другие партнеры.

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Золотодобыча
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