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Nord Stream нашел путь в обход Дании без удорожания проекта

Экономика

Для альтернативного маршрута газопровода не требуется дополнительных разрешений

Nord Stream нашел путь в обход Дании без удорожания проекта
Иллюстрация: Nord-stream2.com
Трубы для «Северного потока — 2»

Вена, 2 августа 2018, 12:55 — REGNUM  Маршрут газопровода «Северный поток — 2» в обход Дании, который не потребует увеличения вложений, разработал оператор проекта — компания Nord Stream — 2 AG. Об этом 2 августа на пресс-конференции сообщил исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер.

По его словам, для альтернативного маршрута газопровода не требуется дополнительных разрешений. Строительство, как и предполагалось ранее, обойдется в €9,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, датские власти могут принять закон, который способен заблокировать или отложить строительство газопровода «Северный поток — 2» на территории страны. Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран ранее заявил, что прокладка маршрута в обход Дании особенно не отразится ни на сроках, ни на стоимости проекта.

Газопровод «Северный поток — 2» дополнит действующий магистральный газопровод «Северный поток», который проходит из России в Германию в обход Украины, Белоруссии, Польши и стран Прибалтики. Ввод трубопровода в строй ожидается в конце 2019 года.

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Читайте ранее в этом сюжете: Отказ Дании — не помеха: строить «Северный поток – 2» начнут летом 2018 г

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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