Карьеры-нелегалы, неэффективные траты: аудиторы проверили Зеленодольск

Зеленодольск, Татария, , 12:55 — REGNUM Счетная палата Татарии при проверке использования бюджетных средств и имущества в Зеленодольском районе обнаружила многочисленные нарушения. Среди них — неэффективные траты, при которых имущество было приобретено, но не эксплуатировалось, передача шести автомобилей МУП, которое реализовало их с торгов, а средства задействовало для своей деятельности, а также использование муниципального имущества коммерческими компаниями без каких-либо правоустанавливающих документов. В целом было выявлено нарушений использования собственности муниципалитета на сумму 201,4 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт аудитора.

Проверка проводилась за 2016−2017 годы и истекший период 2018 года. В проверенных 18 организациях и учреждениях объём нарушений составил 291,5 млн рублей — 4,4% от проверенного объёма. Меры приняты по возвращению 268,8 млн рублей.

Среди нарушений — исполком района не взыскал с подрядчика по контракту на дорожные работы ОАО «Волгадорстрой» штраф 2,3 млн рублей за несвоевременное исполнение, исполком Свияжского сельсовета закупил систему видеонаблюдения в 2016 году за 1,5 млн рублей, но не ввёл в работу «по причине отсутствия в бюджете поселения средств по оплате её содержания», схожим образом в том же поселении обстоит ситуация и с оборудованием блочно-модульной котельной стоимостью 2,2 млн рублей, закупленным в 2012 году, а в Зеленодольске не использовался пресс-фильтр в здании очистных сооружений стоимостью 4,5 млн рублей. Помимо этого, принадлежащие городской казне объекты, среди которых теплосети, газопровод, сортировочно-полигонный комплекс, общей стоимостью свыше 142 млн рублей использовали коммерческие компании, у которых отсутствовали правоустанавливающие документы. В 2015 году исполком и совет района передал МУП «Городское зелёное хозяйство г. Зеленодольска» шесть не новых легковых автомобилей. Учреждение выставило их на торги и реализовало, средства от продажи «были использованы на текущие расходы предприятия». Бюджет недополучил более 2 млн рублей.

«Выявлены отдельные факты нецелевого использования земель сельскохозяйственного назначения, наличие двух действующих несанкционированных карьеров по разработке нерудных материалов», — уточняется в отчёте.

В целом нарушения в сфере отчетности составили 72,3 млн рублей. По фактам грубых нарушений были составлены четыре административных протокола в отношении должностных лиц учреждений района. Также по результатам аудита представление получил глава района, а материалы проверки направлены в республиканскую прокуратуру.

Отметим, Зеленодольский район в числе муниципалитетов Татарии, где активно используется самообложение населения. В ноябре 2017 года в 23 зеленодольских поселениях прошли референдумы по самообложению. Сельчанам не только в очередной раз предложили поучаствовать в софинансировании насущных нужд, но и в некоторых поселениях, например, в Раифском пригрозили административным наказанием за неуплаты добровольного взноса за 2015 год.

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