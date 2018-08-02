Онлайн-торговля алкоголем сократит продажи нелегального суррогата

Москва, , 12:49 — REGNUM Легализация продажи алкоголя в интернете принесет пользу как государству, которое на этом заработает, так и здоровью нации, поскольку снизит объемы продаж суррогатной продукции, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 2 августа, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Ранее «Известия» сообщили, что министерство финансов завершило разработку законопроекта о легализации продаж спиртного в интернете с 2019 года. Предлагается, в частности, разрешить онлайн-продажу пива и отечественных вин. Чтобы иметь право осуществлять онлайн-продажи, производители должны будут получить отдельную лицензию. Документ уже согласован с рядом ведомств, а с Минздравом и Роспотребнадзором подписаны протоколы разногласий.

Мне кажется, что опасения Минздрава не соответствуют реальности. Не будет никакого роста алкоголизации и не будет никакого расширения доступа детей к алкоголю. Все, что мы увидим — это вытеснение с рынка суррогатной продукции и замену ее продукцией качественной.

Сейчас в интернете есть тысячи и тысячи сайтов, где можно купить алкоголь. 75−80% этой продукции — нелегальный суррогат, который продается в 3−4 раза дешевле, чем соответствующая качественная продукция.

Легализация онлайн-торговли будет удобна для граждан — им необязательно будет куда-то ходить. Она будет, разумеется, выгодна для бизнеса. Но выгодна она будет и для государства: во-первых, бюджет будет получать дополнительные средства, во-вторых, опять-таки, снизятся продажи нелегальной продукции.

Онлайн-торговля алкоголем существует во всех западных странах. Как правило, таким способом покупают не пиво, а дорогие напитки. Предложенный министерством ассортимент надо будет расширять. Но пусть хотя бы с чего-то начнут.