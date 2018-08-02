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«Роснефть» заключила контракт на поставку нефти в Польшу

Экономика

В июне 2018 г. в некоторых регионах Польши резко выросли цены на бензин

Москва, 2 августа 2018, 12:48 — REGNUM  Компания «Роснефть» подписала контракт с польской Grupa Lotos на поставку черного золота до конца 2020 года. Об этом говорится в сообщении российской компании.

«НК «Роснефть» и Grupa Lotos SA заключили контракт», — говорится в сообщении.

Согласно контракту, объем поставок нефти польской компании до конца 2020 года составит от 6,4 до 12,6 млн тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 г. в некоторых регионах Польши резко выросли цены на бензин. Буквально в течение суток цена за литр превысила порог в пять злотых.

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