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Биткоин слегка вырос в цене на фоне новостей в отрасли

Экономика

Растет курс и других криптовалют

Москва, 2 августа 2018, 12:38 — REGNUM  Курс криптовалюты биткоин слегка подрос на фоне известия о запуске данных криптовалютных торгов на финансовой платформе Thomson Reuters. Это следует из данных торгов 2 августа.

По состоянию на 9:22 мск биткоин подорожал на 1,71% — до $7,692 тыс. Об этом говорят данные портала CoinMarketCap. На бирже Binance криптовалюта подросла в цене на 1,22% — до $7,662 тыс.

Растет курс и других криптовалют: Ethereum подорожала до $422,02 (+0,44%); XPR — до $0,443 (+2,8%); Bitcoin Cash — до $764,11 (+1,14%). По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют достигла $269,03 млрд, при этом 48,17% рынка криптовалют приходится на долю биткоина.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля биткоин в очередной раз преодолел психологическую отметку и стал стоить более $8 тыс. 30 июля биткоин торговался ниже отметки $8 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: Биткоин вновь торгуется выше $8 тысяч

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