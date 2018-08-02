Тлеющие пруды картонного комбината под Астраханью обещают рекультивировать

Астрахань, , 12:36 — REGNUM Бывшие пруды-испарители Астраханского целлюлозно-картонного комбината (АЦКК), которые каждое лето тлеют и дымятся из-за содержания в них лигнина — органического вещества, продукта переработки целлюлозы, обещают рекультивировать в ближайшее время. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 августа в пресс-службе правительства региона по итогам заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Речь идет о бывших прудах предприятия, в которые сбрасывался лигнин. После испарения воды эта территория превратилась, как отмечалось на заседании, в искусственный «торфяник», на площади в 20 гектаров. При жаркой и сухой погоде он самовозгорается. Ситуация повторяется из года в год, и это лето не стало исключением: жители региона продолжают жаловаться на неприятный запах, исходящий от тлеющих прудов. По данным, которые привел руководитель региональной службы природопользования и охраны окружающей среды Игорь Краснов, от неприятного запаха страдают около 100 тыс. человек.

Потушить водой тлеющие участки нельзя: в этом случае задымление только усилится. Решить проблему можно лишь рекультивацией этой территории. В бюджете региона на разработку проектно-сметной документации по рекультивации прудов-испарителей АЦКК выделено 3,3 млн рублей, деньги направлены в Наримановский район, на территории которого и расположен проблемный участок.

«Пруды-испарители бывшего АЦКК — одно из главных экологически опасных наследий прошлых лет, наравне с Соколовскими нефтяными ямами. Поэтому проект по рекультивации загрязнённой территории необходимо ускорять, быстрее заказывать проектные работы. Мы будем принимать все усилия по включению прудов-испарителей в федеральную программу «Чистая страна». Уже известно, что Минприроды РФ этот объект интересен», — отметил губернатор Александр Жилкин.