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Украина на треть сократила импорт газа

Экономика

Газ Украина импортировала из Словакии, Польши и Венгрии

Киев, 2 августа 2018, 12:11 — REGNUM  За первые семь месяцев 2018 года Украина сократила импорт газа на 31,5%, сообщает пресс-служба оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз».

Отмечается, что Украина импортировала за указанный период 5,578 млрд кубометров голубого топлива, из которого 3,57 млрд кубометров было закуплено в Словакии, 0,43 млрд кубометров — в Польше и 1,57 млрд кубометров — в Венгрии.

Напомним, до 2020 года функции оператора ГТС Украины должен передать «Нафтогаз Украины» компании «Магистральные газопроводы Украины». Это одно из требований ЕС по энергетическому регулированию.

Читайте ранее в этом сюжете: США: «Нафтогаз Украины» победит коррупцию, передав управление газопроводами

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Газодобыча и транспортировка газа
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