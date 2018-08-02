Украина на треть сократила импорт газа

Киев, , 12:11 — REGNUM За первые семь месяцев 2018 года Украина сократила импорт газа на 31,5%, сообщает пресс-служба оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз».

Отмечается, что Украина импортировала за указанный период 5,578 млрд кубометров голубого топлива, из которого 3,57 млрд кубометров было закуплено в Словакии, 0,43 млрд кубометров — в Польше и 1,57 млрд кубометров — в Венгрии.

Напомним, до 2020 года функции оператора ГТС Украины должен передать «Нафтогаз Украины» компании «Магистральные газопроводы Украины». Это одно из требований ЕС по энергетическому регулированию.

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