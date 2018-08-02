На День города небо Ростова-на-Дону озарят пионы, астры и цветные пальмы

Ростов-на-Дону, , 12:09 — REGNUM На День города ночное небо над Театральной площадью в Ростове-на-Дону озарит фейерверк. Стоимость праздничного салюта составит 700 тыс. рублей, а продолжительность — девять минут. Средства выделены из городского бюджета, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документы электронного аукциона, размещённые на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает управление культуры горола-миллионника. В техническом задании отмечается, что фейерверк должен прогреметь 15 сентября в 22:00. Длиться салют будет не менее девяти минут.

Также известно, что в небо будут запущены вертикальная и веерная батареи салютов (пионы, георгины, астры, хризантемы и хризантемы с треском, пальмы), разноцветные мерцающие кометы, золотая и серебряная короны, серебряные кроссеты, опадающие цветные листья, мерцающие водопады.

ИА REGNUM напоминает, что фейерверк в честь 268-й годовщины со дня основания Ростова-на-Дону был отменён в связи с пожаром на Театральном спуске. Пламя, возникшее 21 августа, испепелило десятки домов. Горожане попросили чиновников отказаться от торжеств.

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