Повышенные пенсии в Чувашии получат четверть пенсионеров

Чебоксары, , 12:06 — REGNUM В Чувашии страховую пенсию в повышенном размере с августа начнут получать 84 тыс. пенсионеров, работавших в 2017 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделении ПФР по Чувашии.

По данным ведомства, в республике прибавку с августа получат 84 тыс. работающих пенсионеров, в среднем она составит 152 рубля.

«Максимальный размер увеличения — 244,47 рубля, что соответствует стоимости трёх пенсионных баллов в 2018 году. Средний размер прибавки по перерасчету в этом году больше прошлогоднего на 9%», — поясняют в отделении.

Согласно представленным данным, отделение ПФР по Чувашии обслуживает 368 тыс. пенсионеров, 103 тыс. федеральных льготников, 78 тыс. семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, ведет персональные пенсионные счета 1,5 млн человек.

В ведомстве напоминают, что пенсионный фонд провёл беззаявительный перерасчёт размеров страховых пенсий, исходя из уплаченных работодателями взносов за 2017 год, не учтённых при назначении и предыдущем перерасчёте пенсии. В отличие от индексации пенсий, когда выплачиваемую сумму увеличивают на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит индивидуальный характер: размер зависит от суммы уплаченных страховых взносов и количества пенсионных баллов. Максимум начисляется три пенсионных балла.