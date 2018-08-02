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На нефть действуют разнонаправленные векторы давления

Экономика

Но снижение цен на нефть приближается к завершению, заявил эксперт

Москва, 2 августа 2018, 11:53 — REGNUM  В июле нефтяные фьючерсы потеряли в цене около 7%. При этом откат от максимумов года в районе $79,40 за баррель до минимальных значений прошедшего месяца около отметки $72,40 за баррель составлял почти 9%. При этом на рынке действовали выраженные разнонаправленные векторы давления, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

«С одной стороны, наращивание добычи России и Саудовской Аравии, а с другой — ограничения поставок через Красное море из-за локальных военных конфликтов и угроза прекращения поставок из Ирана из-за санкций США», — пояснил эксперт.

С точки зрения глобальных трендов, текущая цена североморской смеси Brent около уровня $72,50 находится в критической зоне возможного слома растущей тенденции. Но именно эта зона может послужить и стартовой площадкой для возврата в стадию роста.

«Сегодня, 2 августа, в течение дня, на фоне умеренного укрепления доллара США, нефтяные фьючерсы продолжат консолидироваться на достигнутых уровнях, возможно со слабо нисходящим уклоном», — считает Егоров.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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