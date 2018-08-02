Рублю не добавил оптимизма провальный аукцион ОФЗ

Москва, , 11:49 — REGNUM На фоне данных из США об увеличении запасов, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели за неделю более чем на 4%. 2 августа утром торгуются на 1,5-недельных минимумах в $72,50 за баррель. Снижение цен на чёрное золото прервали тенденцию на укрепление рубля по отношению к ведущим мировым валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

По его словам, оптимизма рублю не добавил и очередной провальный аукцион по размещению ОФЗ. В шестой раз с начала года Минфин РФ не смог полностью разместить весь объём облигаций. Рубль так же лишился, поддержи и со стороны экспортёров продававших валюту для выплаты налогов и дивидендов.

«До конца недели тенденция снижения курса национальной валюты вероятней всего может усилиться, к ближайшей цели в 63,30 рубля за доллар США», — считает эксперт.

Читайте также: Давление на рубль сохранится