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Украинская фискальная служба закупит у Китая системы досмотра грузовиков

Экономика

Семь устройств обойдутся почти в $18 млн

Киев, 2 августа 2018, 11:46 — REGNUM  Китайская компания Nuctech Compani Limited поставит государственной фискальной службе (ГФС) Украины семь сканирующих систем для досмотра грузовых и транспортных средств и контейнеров, сообщает 2 августа «Украинформ».

Согласно сообщению, стоимость устройств составил 482,399 млн гривен ($17,89 млн). Работы по установке систем должны завершиться в 2018 году. Системы будут установлены на контрольно-пропускных пунктах (КПП) «Ужгород», «Чоп», «Рава-Русская», «Краковец», «Шегини», «Ягодин» и «Порубное».

Напомним, ранее соглашение о сотрудничестве подписали ГФС Украины и комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана. Стороны встретили в Астане. Новое соглашение направлено на обмен информацией о перемещении товаров и транспортных средств.

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