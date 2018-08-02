Закредитованность населения РФ грозит обернуться кризисом неплатежей

Москва, , 12:33 — REGNUM Если в России продолжится стагнация доходов, то в какой-то момент может начаться кризис неплатежей, считает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Михаил Хромов. Об этом он заявил 2 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в июне объём кредитов населению вырос на 15,9% в годовом выражении, а реальные зарплаты за тот же период увеличились на 7,2%.

«Это показатели разной природы, — отметил Хромов. — Сравнивать их напрямую немного некорректно. Но в принципе эта статистика означает, что отношение долга к доходам растёт. В РФ, если взять показатели соотношения общего долга и общих доходов, они на первый взгляд некритичны. Долг населения перед банками по отношению к доходам составляет примерно 23−24%. Для сравнения: в США это где 75−80%. Но это один из показателей».

Второй показатель, по словам Хромова, более важный, это сколько в месяц, в квартал или в год человек тратит на обслуживание долга.

«Если мы возьмём этот показатель — то есть процентные платежи плюс необходимые выплаты по погашению или по графику платежей, то здесь у нас ситуация почти такая же, как в Америке, — отметил Хромов. — В США где-то 10−11% от располагаемых доходов ежеквартально тратится на обслуживание долга, а у нас — порядка 10%. Хотя в 2013 году этот показатель достиг 13%».

Объясняется эта ситуация, по мнению Хромова, тем, что кредиты в РФ берут в основном на короткий срок и они достаточно дорогие.

«То есть у нас большая доля процентных платежей, и нам много приходится выплачивать, — отметил экономист. — А сейчас ситуация такая, что доходы растут мало, и население компенсирует стагнацию доходов тем, что берёт больше в долг, чтобы поддерживать потребительские расходы. Естественно, какой-то период времени это не страшно».

Дальнейшее, как отметил Хромов, зависит от того, как будут обстоять дела с экономикой.

«Если у нас начнётся экономический рост, возобновится стабильный рост зарплат и доходов, тогда это не страшно, но если продолжится стагнация доходов, то в какой-то момент может начаться кризис неплатежей и ухудшение качества долга перед банками», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с января по июнь 2018 года включительно портфель потребительских кредитов увеличился на 1,1 трлн рублей. Таким образом, в настоящее время граждане РФ должны банкам 13,3 трлн рублей. На долю Сбербанка приходятся рекордные 714 млрд рублей (+74% к 2017 году). Еще 400 млрд рублей потребители заняли у банка ВТБ — это на 32% больше, чем в первом полугодии 2017 года.