«Пенсия — крах активной жизни граждан»

Абакан, , 11:32 — REGNUM К повышению пенсионного возраста отношение положительное. Самый простой и важный аргумент — подавляющее большинство граждан в России, вышедших на пенсию, продолжают активно трудиться. То есть у людей предпенсионного возраста нет желанию уйти на пенсию, они считают себя совершенно трудоспособными, готовы быть полезными обществу, готовы работать. Пенсия рассматривается ими как крах активной жизни, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АУ Республика Хакасия «Республиканская телевизионная сеть» Дмитрий Драничкин.

По его мнению, в наши дни у людей преклонного возраста нет такого стремления выйти на пенсию и копошиться на даче. 60-летние люди модно одеваются, пользуются девайсами, много читают, поэтому активный возраст у них продолжается независимо от того, сколько им лет. У женщин в 55 лет — это рассвет жизни. В 30-х годах XX века 50-летние женщины выглядели бабушками, сегодня женщины, которым за 50 лет активные, модные и востребованные.

«Поэтому повышение пенсионного возраста будет стимулом для более активной жизни. Существует много примеров, когда человек, выйдя на пенсию, чувствует свою ненужность и опускает руки. Инициатива правительства РФ полезная и для государства, и для экономики, и для простых граждан. Активность людей сподвигает голосовать «за» повышение пенсионного возраста», — высказал свое мнение Драничкин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»