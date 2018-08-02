Наблюдать или банкротить? Судьбу химзавода Казани решат 15 августа

Казань, , 11:25 — REGNUM Дальнейшую судьбу находящегося под наблюдением старейшего химического предприятия Татарии — АО «Казанский завод синтетического каучука» рассмотрят на собрании кредиторов 15 августа 2018 года. В повестке всего десять вопросов, в том числе и «о применении дальнейшей процедуры банкротства», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, АО создано на базе завода, пущенного в строй в ноябре 1936 года, где, по данным с официального сайте, уже в мае 1939 года был получен самый дешевый каучук в мире. На сегодня предприятие выпускает более 160 наименований различной продукции, поставляет которую не только по регионам России, но и за пределы страны. В 2005 году «КЗСК» получил номер официального поставщика ООН.

Финансовые проблемы начались, когда завод принял участие в реализации проекта по строительству мощностей по выпуску метилхлорсиланов. Для этого на базе АО было создано АО «КЗСК-Силикон», где долю также имеет правительство РФ (48%). Проект реализовывали на кредитные средства, но из-за расхождения взглядов с кредитором по стоимости работ, стройка встала, а по госконтрактам начались просрочки платежей. «КЗСК-Силикон» в итоге было признано банкротом и на сегодня его долги превышают 3,8 млрд рублей. АО находится на этапе конкурсного производства, но появилась компания, желающая оплатить все его долги. Данное предложение суд рассмотрит 9 августа 2018 года.

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От участия в проекте пострадало и «материнское» предприятие, и аффилированный с ним через председателя правления Евгению Даутову банк «Спурт». Последний был признан банкротом, лишён лицензии и на сегодня задолжал своим кредиторам уже свыше 12,094 млрд рублей. В АО «КЗСК» Даутова лично владеет долей в 30,05%, а ещё 20% составляет доля ООО «Газ-маркет», единственным учредителем которого выступает Евгения Даутова.

С конца марта 2018 года АО находится под наблюдением. Иск о банкротстве завод подал сам еще в 2017 году, но его рассмотрение долгое время откладывали, так как решался вопрос о вхождении предприятия в список стратегических в РФ. В итоге АО было включено в него, и участие в его спасении примут госкорпорация «Ростех», Минпромторг РФ и аналогичное министерство РТ.

На момент подачи собственного иска должник заявлял, что сумма требований его кредиторов только по денежным обязательствам составляет 38 286 838,36 рубля. Из них задолженность по обязательным платежам была 86 880 089,9 рубля, долги по по кредитным обязательствам перед банками — 1 025 320 000 рубля, задолженность по займам перед третьим лицами — 1 892 266 908,9 рубля, а также имелось обязательства перед ВЭБ по договору поручительства за исполнение ОАО «КЗСК-Силикон» обязательств по кредиту на 7,8 млрд рублей.

По итогам 2016 года компания получила убыток в размере 398,656 млн рублей. Активы завода на момент ввода наблюдения состояли из зданий общей стоимостью более 221,938 млн рублей, сооружений — 55,662 млн рублей, передаточных устройств на 214,337 млн рублей, транспорта общей стоимостью 4,637 млн рублей, инвентаря и инструмента на 3,7 млн рублей, земельных участков стоимостью 361,289 млн рублей, многолетних насаждений на 377 тыс. рублей и дебиторской задолженности — чуть более 510,392 млн рублей.

Срок наблюдения у завода истекает 29 августа 2018 года. После этого, кредиторы должны решить, переходить ли к следующему этапу процедуры несостоятельности или продлить наблюдение.