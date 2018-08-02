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Эксперт: продажа алкоголя в интернете увеличит конкуренцию и снизит цены

Экономика

Директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский полагает, что легализация онлайн-торговли алкоголем пойдет на пользу отрасли

Санкт-Петербург, 2 августа 2018, 11:08 — REGNUM  Легализация продажи алкоголя в интернете приведет к развитию важного для экономики сегмента онлайн-торговли, увеличит конкуренцию на рынке и снизит цены на алкогольную продукцию, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 2 августа, директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

Ранее «Известия» сообщили, что Министерство финансов завершило разработку законопроекта о легализации продаж спиртного в интернете с 2019 года. Предлагается, в частности, разрешить онлайн-продажу пива и отечественных вин. Чтобы иметь право осуществлять онлайн-продажи, производители должны будут получить отдельную лицензию. Документ уже согласован с рядом ведомств, а с Минздравом и Роспотребнадзором подписаны протоколы разногласий.

«О легализации онлайн-продаж алкоголя говорят давно. Разрешение на продажу вина должно было вступить в силу еще с января 2018 года. Однако этого не произошло, потому что Минздрав выступил против.

Я поддерживаю эту идею по ряду причин. Во-первых, у нас в целом слабо развит сегмент онлайн-торговли. В России через интернет продается не более 3−4% всей продукции, в западных странах — более 20%. Развитие онлайн-торговли пошло бы на пользу экономике в целом.

Кроме того, это повысило бы конкуренцию. Сейчас 70% алкогольной продукции продается через федеральные сети. Новым игрокам не так уж просто попасть туда со своей продукцией. К тому же у сетей высокие наценки, и легализация онлайн-продаж привела бы к снижению цен, то есть началась бы нормальная конкуренция.

Наконец, я считаю, что аргументы Минздрава несостоятельны. У нас с алкоголизацией почему-то принято бороться методом ограничения продаж легального алкоголя. В результате происходит развитие нелегального сегмента. Официально продавать алкоголь в интернете нельзя, но если вы введете в строке поиска, к примеру, «купить алкоголь в канистрах», то легко узнаете, как обстоит дело в реальности».

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Ограничения розничной продажи алкоголя
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