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Tesla побила собственный рекорд по убыткам

Экономика

Однако это не останавливает инвесторов — стоимость акций компаний растет на фоне объявления о готовности увеличить производство Model 3 до 6000 штук в неделю

Пало-Альто, США, 2 августа 2018, 11:01 — REGNUM  Компания Tesla потеряла $717,5 млн во втором квартале 2018 года, что вдвое превысило прошлогодний показатель убыточности в этот же период, сообщает The Associated Press.

При этом убыток в первом квартале этого года составлял $709,6 млн. Таким образом, производитель электромобиля Model 3 бьет рекорды по убыточности, но продолжает работу в течение восьми лет с момента своего появления.

Такая негативная тенденция пока не пугает инвесторов: акции компании выросли на 11% и торговались на уровне $334,18 за штуку даже после того, как было опубликовано заявление об убытках.

Читайте ранее в этом сюжете: Tesla намерена увеличить производство Model 3 до 6000 в неделю

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Электромобили
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