Киев хотел занять $2 млрд, но не смог

Киев, , 10:59 — REGNUM Гривневая ликвидность на Украине снизилась из-за того, что Киев не смог занять на внешнем рынке 56 млрд гривен ($2,08 млрд), заявила исполняющая обязанности главы министерства финансов Украины Оксана Маркарова, сообщает 2 августа УНИАН.

По ее словам, ликвидность снизилась еще из-за того, что в рамках приватизации предприятия продаются не так успешно, как хотелось бы. На низкую ликвидность повлияли и дивиденды «Нафтогаза Украины», которые были отсрочены на вторую половину 2018 года.

Маркарова отметила, что новая политика минфина Украины — увеличение внутренних заимствований.

Напомним, в начале августа на едином казначейском счете Украины остатки средств снизились до уровня декабря 2013 года и составили 1,99 млрд гривен ($74 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство и Нацбанк Украины обвинили в искусственной девальвации гривны