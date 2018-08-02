Четверг, 2 Августа 2018 года
11:19:40 МСК

Киев хотел занять $2 млрд, но не смог

Экономика

Минфин Украины пытается заместить внешние заимствования внутренними

Киев, 2 августа 2018, 10:59 — REGNUM  Гривневая ликвидность на Украине снизилась из-за того, что Киев не смог занять на внешнем рынке 56 млрд гривен ($2,08 млрд), заявила исполняющая обязанности главы министерства финансов Украины Оксана Маркарова, сообщает 2 августа УНИАН.

По ее словам, ликвидность снизилась еще из-за того, что в рамках приватизации предприятия продаются не так успешно, как хотелось бы. На низкую ликвидность повлияли и дивиденды «Нафтогаза Украины», которые были отсрочены на вторую половину 2018 года.

Маркарова отметила, что новая политика минфина Украины — увеличение внутренних заимствований.

Напомним, в начале августа на едином казначейском счете Украины остатки средств снизились до уровня декабря 2013 года и составили 1,99 млрд гривен ($74 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство и Нацбанк Украины обвинили в искусственной девальвации гривны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить