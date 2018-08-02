«Тема пенсионного возраста, как айсберг, всплывает всё больше и больше»

Барнаул, , 10:51 — REGNUM Повышение пенсионного возраста необходимо, потому что уровень жизни в России возрастает. Демографическая убыль населения также заметна. Хочется этого или нет, но это реалии нашей жизни. Однозначно надо увеличивать трудоспособный возраст до 65 лет заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель правления Алтайского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Пётр Бабайцев.

Процесс повышения пенсионного возраста сложный и напряженный, но делать это придется. У населения Алтайского края нет единой точки зрения по поводу повышения пенсионного возраста, но гражданам надо глубже понять проблему и оценить её последствия.

«При этом, хочется отметить, что просто поднять пенсионный возраст — это не самый лучший вариант. Надо проводить ряд других реформ, которые позволят более оптимально решить проблемы в пенсионной системе. Думаю, что в обществе еще будут дискуссии и обсуждения и самой пенсионной системы в России и, в частности, пенсионного возраста. Тема непростая, но она, как айсберг, всплывает всё больше и больше», — высказал свое мнение Бабайцев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»