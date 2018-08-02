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«Потребительское кредитование в РФ превратилось в налог на бедных»

Экономика

От нынешнего правительства ожидать рывков в развитии экономики не приходится

«Потребительское кредитование в РФ превратилось в налог на бедных»
Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

Москва, 2 августа 2018, 11:34 — REGNUM  Рост потребительского кредитования в России может быть как признаком развития экономики, так и свидетельством продолжающего обеднения населения, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 2 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что долги жителей России перед банками растут в два раза быстрее, чем зарплаты.

«Едва ли можно говорить именно о классическом кредитном «пузыре», — объяснил Григорьев. — Размер кредитной нагрузки в России остаётся сравнительно невысоким. Да и потом, внутренний спрос никак не является двигателем нашей экономики, в отличие от тех же США или Великобритании».

Тем не менее он уточнил, что рост потребительского кредитования можно рассматривать двояко.

«С одной стороны, это может быть признаком растущей экономики, с чем мы едва ли имеем дело сейчас, ведь реальные доходы большинства продолжают снижаться, — отметил Григорьев. — С другой стороны, это может быть признаком попытки закрыть растущие траты, на которые не хватает основных доходов. В таком случае мы имеем дело с определённым видом налога на бедных. Ведь проценты по потребительским кредитам намного выше, чем приходится платить олигархам и крупным компаниям».

Напомним, что, по данным ЦБ РФ, распространённым изданием «Ведомости», долги жителей России перед банками растут в два раза быстрее, чем зарплаты. В июне объём кредитов населению вырос на 15,9% в годовом выражении, в мае показатель составлял 15,1%. Реальные зарплаты за тот же период увеличились на 7,2% против 7,6% в мае, а объем банковских вкладов — на 7,1% (в мае — на 7,7%).

С января по июнь 2018 года включительно портфель потребительских кредитов увеличился на 1,1 трлн рублей — теперь жители России должны банкам 13,3 трлн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Рост потребительских кредитов в РФ вдвое опережает рост зарплат

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Потребительское кредитование
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