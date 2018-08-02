Директор тульского завода спрятал от государства 209 млн рублей

Тула, , 10:25 — REGNUM Уголовное дело в отношении директора ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций» (Тульская область) направлено в суд. О завершении расследования по делу о сокрытии денежных средств от налогов сообщила 1 августа пресс-служба СКР.

Фигурантом уголовного дела является 34-летний руководитель предприятия. Он обвиняется по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие руководством предприятия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в особо крупном размере»).

Как полагает следствие, в течение 2017 года со стороны налоговых органов предприятию неоднократно направлялись требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов. Однако требования выполнены не были. Более того: руководитель предприятия направил контрагентам распорядительные письма о перечислении денежных средств в счет расчетов по заключенным с ними договорам минуя расчетные счета АО «КЗЛМК». Общий ущерб, который директор предприятия нанес государству, оценивается в 209 млн рублей. Следователями с целью возмещения причиненного преступлением ущерба наложен арест на имущество обвиняемого. В настоящее время дело передано в суд.

Между тем, ситуация на Киреевском заводе легких металлоконструкций не так давно стала предметом обсуждения на совещании в облправительстве. Тогда было заявлено, что предприятие ожидает процедура конкурсного производства. В отношении руководства предприятия также возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам: на середину июля долг составлял 15 млн рублей.

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