Дума Асбеста выиграла дело по запрету строительства сурьмяного завода

Екатеринбург, , 10:26 — REGNUM Верховный суд России не удовлетворил апелляционную жалобу «Национальной сурьмяной компании» на решение Свердловского областного суда по иску к депутатам городской думы Асбеста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Верховного суда.

«Апелляционная жалоба на решение Свердловского областного суда от 16 марта 2018 года оставлена без удовлетворения», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщила депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова, доводы представительного органа муниципалитета состоят в том, что экология и благополучие населения являются приоритетными, и постановления думы направлены на решение этих задач, при этом интересы коммерческих структур могут не учитываться.

Напомним, что конфликт между «Национальной сурьмяной компанией» и городской думой Асбеста возник после того, как представительный орган внёс изменения в правила землепользования на территории, которая была выделена компании под строительство сурьмяного завода. Внесённые изменения сделали невозможным строительство предприятия с повышенным классом опасности.

В итоге представители «Национальной сурьмяной компании» обратились в Свердловский областной суд с требованием признать решение гордумы незаконным, так как по их мнению, оно было принято с процедурными нарушениями, а также истец настаивали на том, что принятое думой решение приводит компанию к финансовым потерям. Однако суд отказал в исковых требованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее против строительства сурьмяного завода на территории городского округа активно выступали жители Асбеста. Они писали многочисленные обращения, проводили массовые мероприятия и даже пытались организовать муниципальный референдум. По мнению протестующих, строительство сурьмяного предприятия ухудшит и без того не простую экологическую обстановку в городском округе.

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