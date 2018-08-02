Впадаем в детство: взрослые в России всё чаще покупают себе леденцы

Москва, , 10:10 — REGNUM В России с мая 2017 по май 2018 года значительно выросли продажи мармелада и леденцов, причём эти группы товара всё чаще покупают для себя взрослые граждане. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого холдингом «Ромир».

По мнению руководителя практики панельных исследований холдинга Инны Афанасенко, возрастная группа покупателей от 30 до 40 лет чаще стала совершать импульсивные покупки, приобретая кондитерские изделия.

«Если раньше взрослые покупали их (леденцы и мармелад — прим. ИА REGNUM ) чаще как лакомство для детей, то сейчас эти товары берут, чтобы побаловать себя», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018-м в России доля малообеспеченных незначительно увеличилась по сравнению с 2017 годом. 19% опрошенных граждан страны могут позволить себе купить бытовую технику и мебель, в то время как 20% жителей России хватает средств только на еду. Для 5% опрошенных даже покупка продуктов питания является проблемой.

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