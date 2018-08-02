«Изменения в пенсионной системе не должны ухудшить положение граждан»

Чита, , 10:08 — REGNUM Надо шире смотреть на вопрос о повышении пенсионного возраста. Пенсионная реформа в России нужна, она созрела, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель правления Читинской городской организации ВООВ «Боевое братство» Сергей Караев.

Но при принятии решений, касающихся пенсионной системы страны, ни один закон не должен ухудшать положение граждан, которое на сегодняшний день существует. К проведению пенсионной реформы необходимо подходить дифференцировано, и учитывать интересы всех социальных слоёв населения. Кроме того, надо учитывать географию регионов, потому что есть регионы с тяжелыми климатическими условиями жизни.

«Важно отметить, жители России не должны не доживать до пенсионного возраста. А с экономической точки зрения, конечно, реформа нужна. Пенсионный фонд РФ (ПФР) может лопнуть, потому что количество работающих, обеспечивающих пенсионеров, с каждым годом уменьшается. Каждый человек достоин получать ту пенсию, на которую он смог бы достойно жить, а не проживать», — высказал свое мнение Караев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»