В Прикамье величина прожиточного минимума выросла почти на 5%

Пермь, , 10:06 — REGNUM В Пермском крае установлена величина прожиточного минимума за II квартал 2018 года. В среднем на душу населения она составила 10 098 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.

По сравнению с первым кварталом показатель прожиточного минимума вырос на 479 рублей. Максимальное увеличение отмечено для трудоспособного населения — на 526 рублей (10 804 рубля). Для пенсионеров величина прожиточного минимума определена в размере 8278 рублей, для детей — 10 289 рублей.

Стоимость потребительской корзины в среднем на одного пермяка составила 9429 рублей. Входящие в её состав продукты питания оценили в 4559 рублей, промтовары — в 2430 рублей, услуги — 2440 рублей, расходы по обязательным платежам — в 669 рублей. Самая дорогая продовольственная корзина установлена для детского населения — 4973 рубля, дешёвая — для пенсионеров (4 тыс. рублей).