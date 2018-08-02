СМИ: В Киеве скрывают испорченные продукты за нормальным сроком годности

Киев, , 10:00 — REGNUM В Киеве покупатели могут приобрести испорченные продукты с неистекшим сроком годности, сообщают 2 августа «Украинские новости».

Согласно сообщению, некоторые магазины продают продукты, которые неправильно хранилась. Так, мясо птицы должно храниться при температуре от 0 до 4 градусов Цельсия, но в холодильниках температура выше. Также у целых партий мяса бывает вскрыта вакуумная упаковка. Аналогичная ситуация с кисломолочной продукцией и яйцами. При этом магазины оправдываются тем, что срок годности у испорченных продуктов не истек.

Напомним, ранее в Киеве произошло массовое отравление шаурмой: пострадали до 70 человек. Как заявили в госпродпотребслужбе Украины, абсолютно все киоски по продаже шаурмы в столице Украины поставлены нелегально.

Читайте ранее в этом сюжете: Вся шаурма Киева вне закона — Госпродпотребслужба