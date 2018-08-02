«Поправки к законопроекту коснутся не только пенсионного возраста»

Чита, , 09:36 — REGNUM Вопрос о повышении пенсионного возраста очень сложный. Решение непростое, но вынужденное. Учитывая все складывающиеся обстоятельства и, в частности, демографическую ситуацию, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Баир Жамсуев.

Еще в 1995 году правительство РФ говорило о необходимости таких решений. Затем этот вопрос поднимался в 2008 году, его затянули до настоящего времени. Это как заболевание, которое не надо хронизировать иначе могут быть более тяжелые последствия — концепция такая. Понятно, что инициатива властей воспринимается гражданами с негативным реагированием, поэтому следует отнестись к рассмотрению законопроекта более внимательно.

«В настоящее время идет глубокий серьезный анализ над различного рода поправками к законопроекту о повышении пенсионного возраст. Важно, чтобы был создан целый пакет законодательных документов и нормативов, был представлен блок социальных позиций государства, который бы позволил гражданам пережить это непростое время», — отметил эксперт.

По его мнению, очень важный вопрос — люди предпенсионного возраста, у которых будет удлинен период выхода не пенсию. Главное, чтобы они были непросто социально защищены, а чтобы они получали особую медицинскую помощь, например, бесплатное санаторно-курортное лечение, бесплатную диспансеризацию, оказание им помощи. Люди предпенсионного возраста должны получить такой пакет социальных благ, который помог им сохранять свою активность и быть реально полезными государству.

«Поправки, над которыми проводится работа, будут касаться не только пенсионного возраста, они будут касаться ряда важных вопросов: защиты сельских жителей, отдельных субъектов, где продолжительность жизни низкая, женщин, родивших трёх детей и более, самозанятых и людей определенных профессий и т. д, то есть это очень большой пакет документов, касающийся социальной сферы», — высказал свое мнение Жамсуев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»