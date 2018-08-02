В Крыму построили 100 км трассы «Таврида»

Симферополь, , 09:32 — REGNUM Госкомитет дорожного хозяйства Крыма отчитался о строительстве федеральной трассы «Таврида». Первая очередь автодороги готова на 65%, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечено, что строители полностью укладываются в график. По данным на 2 августа, первая очередь трассы готова на 65%. Уложено 100 км асфальтобетона в двухполосном исполнении.

Ожидается, что после запуска первой очереди трассы и транспортных развязок в районе курорта Феодосия исчезнут пробки. Проблема обостряется на фоне роста турпотока в Крым. В первом полугодии на полуостров приехали 3,3 млн человек, что на 25% больше, чем в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, трассу «Таврида» строят в семь этапов и две очереди. С первого по четвертый этап — две полосы от Керчи до Симферополя протяженностью 190 км. Движение по этой дороге должно начаться в конце 2018 года. Четырёхполосную дорогу от Керчи до Севастополя длиной 250 км планируют открыть в декабре 2020 года.

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