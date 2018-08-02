Продавать алкоголь через интернет в России могут разрешить уже с 2019 года

Москва, , 09:27 — REGNUM Легализовать продажу алкогольных напитков через интернет в России могут уже с 2019 года. Соответствующий законопроект, разработанный Минфином РФ, на одобрение в правительство внёс первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, сообщает газета «Известия».

Читайте также: Законопроект о легализации дистанционной продажи алкоголя внесен в Госдуму

Минздрав заблокировал законопроект о продаже алкоголя в интернете

Подчёркивается, что документ согласовали Минпромторг, Минкомсвязи, Минсельхоз и ФНС. С Минздравом и Роспотребнадзором Минфин подписал протоколы разногласий. Ведомства указали, что законопроект противоречит госполитике по снижению масштабов злоупотребления алкоголем.

Так, разрешать продажу разных видов спиртного в интернете предлагается поэтапно. С 2019 года необходимо создать институт законной реализации спиртного во Всемирной паутине. Для того, чтобы иметь право торговать алкоголем в сети, необходимо будет иметь лицензию, выданную Росалкогольрегулированием.

До 2020 года доступ в онлайн-магазины получат пиво, пивные напитки, сидр, медовуха, а также отечественные тихие и игристые вина с защищенным географическим названием и защищенным наименованием места происхождения.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о легализации дистанционной продажи алкоголя вносился в Госдуму РФ весной 2016 года. Отмечалось, что, несмотря на существующий запрет продажи алкогольных напитков через интернет, фактически он не действует. В сети интернет функционирует множество сайтов и страниц в социальных сетях, на которых как прямо, так и посредством заключения притворных сделок, существуют предложения о продаже алкоголя. Законопроектом предлагалось ввести новый вид лицензии на розничную продажу алкогольной продукции через интернет. Порядок выдачи таких лицензий будет устанавливаться органами федеральной власти, а выдачу таких лицензий будет осуществлять Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.

Ранее по теме: СМИ: В России могут разрешить дистанционную продажу алкоголя и лекарств

Между тем, в октябре 2017 года Минздрав РФ заблокировал законопроект о допуске всех алкогольных напитков в онлайн-магазины с 1 января 2018 года. Причиной отказа поддержать проект закона послужило отсутствие в нём описанного механизма, который позволил бы осуществлять проверку документа, удостоверяющего личность покупателя. Таким образом, законопроект допускал, что алкогольную продукцию могли приобретать несовершеннолетние. Другим основанием для отказа послужили нормы, противоречащие государственной политике, направленной на уменьшение потребления спиртного. Так, розничная продажа алкоголя в России ограничена местами розничной продажи и временем, а предлагаемый законопроект позволял приобретать спиртное в любое время при наличии доступа в интернет.

Читайте ранее в этом сюжете: «Нелегальная продажа алкоголя через интернет не контролируется»