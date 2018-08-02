В Оренбурге подешевел бензин

Оренбург, , 09:23 — REGNUM В Оренбурге в последнюю неделю июля (23−30 июля) отмечено снижение цен на бензин. Ценник за литр топливо изменился на 0,5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургстате.

На 30 июля средняя стоимость бензина составила 43,16 рубля за литр, до этого литр стоил 43,37 рубля. Изменения цен коснулось только бензина двух марок: АИ-95 и АИ-98 (снижение 0,9% и 1,6% соответственно). Цены на так называемый народный бензин (АИ-92) и дизтопливо остались неизменными: 41,33 рубля и 45,21 рубля соответственно.

Стоит отметить, что в конце июня наблюдался диаметрально противоположный процесс — стоимость бензина выросла на 0,1%. Скачок произошёл за счёт увеличения стоимости бензина марки АИ-92. Рост составил 0,2%.