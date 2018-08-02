Минобороны планирует заказать ульяновскому авиазаводу 14 топливозаправщиков

Ульяновск, , 08:55 — REGNUM Минобороны России планирует заказать ульяновскому авиазаводу АО «Авиастар-СП» самолёты-топливозаправщики. Об этом сообщил в ходе рабочего визита в регион заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы области, замглавы оборонного ведомства страны проверил ход работ по строительству самолётов Ил-76МД-90А и встретился с губернатором Сергеем Морозовым.

Алексей Криворучко по поручению министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу прибыл в Ульяновск, чтобы проверить выполнение государственного оборонного заказа авиазаводом в части строительства самолетов Ил-76МД-90А и обсудить вопросы поддержания исправности строевых самолётов военно-транспортной авиации. Он ознакомился с производственными мощностями АО «Авиастар-СП» и возможностями завода по планомерному наращиванию темпов строительства военно-транспортных самолетов.

«Мы планируем обсудить ход реализации гособоронзаказа по поставкам новых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. В текущем году в рамках ГОЗ в интересах Минобороны России предусмотрена поставка трёх модернизированных тяжёлых военно-транспортных самолетов, — отметил Алексей Криворучко. — Но после обсуждения вопросов технического и ценового характера, возможно, мы выйдем на новые договоренности по выполнению госконтракта».

По информации специалистов регионального департамента промышленности, по итогам первого полугодия на предприятии отмечается рост налоговых отчислений в консолидированный бюджет в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За 6 месяцев завод перечислил более 270 млн рублей.

Также замминистра ознакомился с процессом подготовки к испытаниям перспективного топливозаправщика Ил-78М-90А.

«Мы рассматриваем возможность заключения длительного государственного контракта на поставку 14 перспективных самолетов заправщиков до 2027 года. Возможно, эта цифра увеличится. Но прежде всего, мы ожидаем получения положительных результатов государственных испытаний опытного образца самолета Ил-78М-90А, которые планируется начать в этом году», — подчеркнул замминистра.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выразил благодарность Министерству обороны, отметив, что «это один из наших ключевых партнеров».

"От имени региона я доложил, что мы традиционно предоставляем целый комплекс льгот предприятию. Сумма сэкономленных предприятием средств за эти годы превысила 1,5 млрд рублей. Мы понимаем, что эти деньги направляются, в первую очередь, на развитие социальной инфраструктуры. Мы готовы продолжать оказывать меры поддержки не только «Авиастару», но и полку военно-транспортной авиации, который сегодня работает в регионе. Мы готовы взять на себя обязательства обеспечить персонал и их членов семьи не только хорошими рабочими местами, но и созданием новых детских садов, дошкольных образовательных учреждений, если понадобится, то и местами в самых современных школах», — подчеркнул Сергей Морозов.

Отметим, что Алексей Криворучко также провёл цикл совещаний с руководством ПАО «Ил», представителями Минпромторга России и предприятий-смежников, посвященный вопросам создания перспективных военно-транспортных самолетов легкого и среднего классов.