В Оренбуржье большой спрос на строительство жилья с долевым участием

Оренбург, , 08:53 — REGNUM В Оренбургской области отмечен рост числа дольщиков на рынке строительства жилья. Число договоров участия в долевом строительстве выросло на 60%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Оренбурга.

Если в первом полугодии 2017 года зарегистрировано 1362 договора, то в 2018 году — 2168. Стоит отметить, что Оренбуржье не входит в число особо проблемных регионов. Ещё в конце марта 2018 года числилось пять проблемных объектов, на начало июля из них недостроенным остаётся один.

Не завершено строительство на условиях долевого софинансирования в Бузулуке. Обманутыми считаются 36 дольщиков, вложивших свои деньги в жильё в 192-квартирном жилом доме по ул. Московской. Спор между кредиторами решается в судебном порядке. Чиновники регионального уровня ждут судебного решения, чтобы определить правовой способ решения проблем по данному объекту.

Стоит отметить, что с 1 июля 2018 года в силу втсупили поправки в законодательство о долевом строительстве жилья. Они должны помочь избежать появления новых обманутых дольщиков. Повысились требования к застройщикам. Уход от «котлового» метода позволит обеспечить гарантию от нецелевого расходования денег. Расходование средств строителями контролируют банки, а с 1 июля 2019 года деньги дольщиков можно будет использовать только с применением специальных счетов.