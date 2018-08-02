В Финляндии заявили о преодолении российского продуктового эмбарго

Хельсинки, , 08:38 — REGNUM Финляндия сумела преодолеть российское продуктовое эмбарго, поставляя масло, яйца и другую продукцию в третьи страны, заявил руководитель программы экспортного развития Food From Finland Эса Вранг.

«То, что мы потеряли на российском экспорте, за три года мы сумели нагнать на других рынках. Хитами экспорта остаются молочные продукты, напитки и мясо», — приводит агентство ПРАЙМ слова Вранга.

Он добавил, что благодаря российскому запрету Хельсинки удалось освоить новые рынки. Например, объем поставок сливочного масла во Францию достиг €65 млн (4,8 млрд рублей) в 2017 году.

Напомним, в 2014 году Россия приняла запрет на ввоз некоторых видов сельхозпродукции из стран, которые применили антироссийские санкции: США, Канады, стран Евросоюза, Австралии и Норвегии.