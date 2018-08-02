Минкомсвязи РФ предложило избавиться от свидетельств о рождении

Гусев, Калининградская область, , 08:27 — REGNUM С инициативой о замене в России бумажного свидетельства о рождении ребёнка на электронную запись в базе данных выступил на заседании совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, пишут «Известия».

По словам главы ведомства, «по факту рождения ребенка в тот же момент должна появляться электронная запись о том, что он родился», после чего бумажное свидетельство станет никому не нужным артефактом.

Носков добавил, что в цифровую сферу может быть перенесена процедура начисления материнского капитала — после появления записи о рождении ребёнка на банковскую карту родителей может перечисляться полная сумма господдержки семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа председатель совета, вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что совет по развитию цифровой экономики, созданный при Совфеде, должен принимать активное участие в распределении дотаций регионам на развитие цифровой экономики.

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