«Шаг правительства РФ по повышению пенсионного возраста оправдан»

Чита, , 08:19 — REGNUM В повышении пенсионного возраста ничего негативного нет, это нормально. В России увеличилась продолжительность жизни, увеличились человеческие ресурсы (в смысле здоровья). Этот шаг правительства РФ оправдан. Большая часть населения страны после 55−60 лет хотят и способны работать, заявила корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты России от Забайкальского края Татьяна Клименко.

В Забайкальского крае люди относятся по-разному к данной инициативе. Есть деятели профсоюзов, которые относятся отрицательно и пытаются вовлечь народ в протестное движение. Но большинство воспринимает повышение пенсионного возраста положительно. В частности, женщины в возрасте 55−60 лет, которые работают, хорошо к этому относятся, говоря о том, что теперь для них со стороны работодателей не будет такой установки — «55 и до свидания» и можно будет продолжить работать.

«Подъём пенсионного возраста будет осуществляться постепенно — до 2024 года, условия жизни будут меняться в лучшую строну, поэтому болезненным для людей этот процесс не станет. Пока это воспринимается психологически тяжело, но по прошествии длительного срока плавного повышения будет восприниматься совершенно нормально. Жизнь покажет, как реализуется пенсионная реформа, что-то можно позже будет подправить, внести корректировки. В конце концов, механизм отладится и будет работать нормально», — высказала свое мнение Клименко.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»