В Екатеринбурге утвердили проект ледовой арены на месте снесённой телебашни

Екатеринбург, , 07:54 — REGNUM В Екатеринбурге утвердили проект планировки территории под строительство новой «Ледовой арены», которая появится на месте снесённой ранее телебашни. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Якоб, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проект предусматривает изымание 25 небольших участков земли под муниципальные нужды для улучшения благоустройства прилегающей территории. В плане указан перечень объектов, которые будут построены до 2025 года. Помимо этого, проект предусматривает строительство пешеходного моста с возможностью проезда техники через реку Исеть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге состоялись публичные слушания, на которых был представлен и одобрен проект строительства «Ледовой арены». Новое спортивное сооружение станет домашней площадкой для ХК «Автомобилист».

Напомним, что ради строительства арены на данной территории 24 марта была снесена недостроенная телебашня. Её строительство началось ещё в советское время, и было возведено 220 метров, но после распада СССР из-за недостатка средств стройка была заморожена. Попытки найти инвесторов для завершения строительства оказались безуспешными и в 2017 году телебашня и прилегающая к ней территория были переданы в собственность АО «Ледовая арена», руководство которой объявило, что намерено снести «самый высокий в мире долгострой».

Часть горожан и экспертов активно выступили против сноса телебашни. Однако митинги, многочисленные пикеты и акции, а также сбор подписи и обращения к властям не дали результатов.

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