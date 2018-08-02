СМИ: Торговый центр на основателя «Копейки» отходит «Сберу»?

Москва, , 13:39 — REGNUM Банк забирает за долги здание, которое принадлежит основателю сети дискаунтеров «Копейка» Александру Самонову, пишет сегодня, 2 августа, «Комсомольская правда».

Предприниматель взял в «Сбербанке» многомиллионный кредит под залог торгового центра «Вива!», расположенного в московском районе Северное Бутово. Но затем курс валюты изменился. Цена шопинг-молла упала в разы относительно остатка по кредиту. В результате, сообщает издание, предприниматель перестал расплачиваться по кредиту.

Представители Сбербанка пояснили КП, что должник объяснил просрочку по кредиту «реализацией валютных рисков». На сегодня в реестр требований банка по делу об банкротстве ТЦ «Вива!» включена гигантская сумма — больше 4,1 млрд рублей основного долга и 189 млн. рублей процентов по договору.

«Банк будет реализовывать заложенный актив в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», — пояснили «КП» в пресс-службе «Сбербанка». — В то же время с Александром Самоновым продолжаются переговоры по поиску вариантов урегулирования задолженности, и банк надеется на принятие конструктивного и ответственного решения со стороны должника».

Эксперты по недвижимости отмечают, что ситуация для банка очень непростая: текущая стоимость торгового центра почти в три раза ниже суммы долга.

Александр Самонов — один из создателей сети магазинов «Копейка».

"В конце 2006 года Александр Самонов вместе с партнерами Артемом Хачатряном и Сергеем Ломакиным продали «Уралсибу» 50% «Копейки». По оценкам, сумма сделки составила $600−700 млн — немыслимые деньги по сегодняшним меркам», — удивлялись корреспонденты журнала «Секрет Фирмы».

Бизнесмен решил вложить вырученные от продажи торговой сети капиталы в другие виды бизнеса, в частности, в недвижимость. В 2007 году он основал компанию Accent Development, в портфеле которой на сегодня кроме ТЦ «Вива!» есть два складских комплекса — «Сигма» в Уфе и «А-терминал» в Подольске, бизнес-центр «Дельта плаза» в районе Курского вокзала в Москве.

Ситуация на рынке коммерческой недвижимости сегодня все еще непростая, но свободные деньги у бизнесмена имеются, отмечает «Комсомолка». Впервые о просрочке с выплатой кредита Александром Самоновым деловые издания сообщили в начале февраля. А в середине марта выяснилось, что деловой человек ведет переговоры об инвестициях в крупнейший онлайн-магазин «Юлмарт».

"Переговоры еще не закончены, но близки к завершению», — подтвердил РБК совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин.

В банке говорят, что переговоры о возврате кредита идут уже больше четырех месяцев. В настоящий момент финальной договоренности нет.

«Представители банка теряют терпение, — резюмирует КП. — А, если учесть, что еще одна компания г-на Самонова — «Агротерминал», которая входит в группу предприятий Accent — тоже испытывает трудности с возвратом кредита «Сберу», бизнесмену стоит задуматься над сохранением хороших отношений с финансистами».