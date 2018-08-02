Канадские бизнесмены заинтересовались Украиной

Киев, , 07:32 — REGNUM Инвестиции из Канады на Украину растут, заявил глава канадско-украинской торговой палаты Зенон Потичный, сообщает 2 августа «112 Украина».

По его словам, режим свободной торговли между Украиной и Канадой благоприятно повлиял на приток инвестиций на Украину, поскольку увеличился товарооборот между странами. Также канадский правительственный проект по содействию торговле с Украиной (CUTIS) работает над тем, чтобы привлечь внимание канадского бизнеса к Украине.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский экспорт в Канаду вырос за январь-май 2018 года на 37%, а в 2017 году — на 74%.

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