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Верховная рада потратит более $250 тыс. бюджетных денег на новый купол

Экономика

Заменят стекло и почистят металл от ржавчины

Киев, 2 августа 2018, 07:25 — REGNUM  За 7 млн гривен ($260 тыс.) отреставрируют купол здания Верховной рады, сообщает 2 августа УНИАН.

Согласно сообщению, реконструкцией здания будет заниматься строительно-реставрационная фирма «Возрождение», которая выиграла тендер. В работу входит замена всего стекла на куполе, очистку металлических конструкций от ржавчины и их покраска.

Напомним, украинские власти нередко за бюджетные деньги занимаются самопиаром. Так, в Днепропетровске (с 2016 года переименован в Днепр) на деньги налогоплательщиков установили 72-метровый флаг Украины. Причем советник главы областной администрации Юрий Голик даже отдельно поблагодарил граждан за то, что на их деньги поставили конструкцию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Днепропетровске власти похвастались 72-метровым флагом

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