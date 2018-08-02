Верховная рада потратит более $250 тыс. бюджетных денег на новый купол

Киев, , 07:25 — REGNUM За 7 млн гривен ($260 тыс.) отреставрируют купол здания Верховной рады, сообщает 2 августа УНИАН.

Согласно сообщению, реконструкцией здания будет заниматься строительно-реставрационная фирма «Возрождение», которая выиграла тендер. В работу входит замена всего стекла на куполе, очистку металлических конструкций от ржавчины и их покраска.

Напомним, украинские власти нередко за бюджетные деньги занимаются самопиаром. Так, в Днепропетровске (с 2016 года переименован в Днепр) на деньги налогоплательщиков установили 72-метровый флаг Украины. Причем советник главы областной администрации Юрий Голик даже отдельно поблагодарил граждан за то, что на их деньги поставили конструкцию.

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