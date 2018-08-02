Участки под правительственный химпроект в Казани — в залоге ВЭБ

Казань, , 06:23 — REGNUM Оценка имущества обанкротившейся компании «КЗСК-Силикон», которая была создана для реализации уникального химического проекте в Татарии, чьим крупнейшим акционером является правительство РФ, показала, что 183 недостроенных объекта заложены «лопнувшему» банку «Спурт». Последний через экс-председателя правления аффилирован с АО «КЗСК-Силикон» и именно участие в софинансировании проекта стало одной из основных причин банкротства банка. А восемь участков компании оказались заложены по кредитам ВЭБ. Общая стоимость не заложенного имущества, которое включает в себя свыше 3,4 тыс. позиций, с учётом НДС составляет более 1,9 млрд рублей. При этом долги компании, что включены в реестр на июль 2018 года, превышают 3,864 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в 2010 году на базе старейшего предприятия химической отрасли Татарии — Казанский завод синтетического каучука, где доля председателя правления банка «Спурт» Евгении Даутовой составляла 30%, было создано новое юрлицо — АО «КЗСК-Силикон». Последнее должно было выступить оператором проекта по выпуску метилхлорсиланов и продуктов их переработки. На тот момент аналога анонсированному проекту не было ни только в России, но и в целом в СНГ. В состав акционеров нового АО вошло правительство РФ (доля — свыше 48%). Строительство велось на заёмные средства, в числе основных кредиторов был банк «Спурт» и Внешэкономбанк. Последний должен был выделить 7,8 млрд рублей, но в какой-то момент стороны разошлись во мнении о стоимости строительства, финансирование было приостановлено, начались просрочки по оплате услуг по заключённым государственным контрактам. Один из подрядчиков обратился в суд и АО было признано банкротом, на сегодня «КЗСК-Силикон» находится на этапе конкурсного производства и пробудет на нём до середины ноября 2018 года. В конце июля 2018 года от малоизвестной строительной компании из Татарии поступило заявление о готовности погасить все долги кредиторов АО. Это заявление будет рассмотрено 9 августа 2018 года. У компании будет 20 дней на раздачу долгов, после этого, если претензий у кредиторов не останется, дело о банкротстве прекратят.

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А пока производство по делу не прекращено, конкурсный управляющий ознакомил заинтересованных лиц с результатами оценки имущества АО «КЗСК-Силикон».

Основная часть имущества компании оказалась заложена банку «Спурт» и «Внешэкономбанку» по тем кредитам, что были выданы на строительство. Не заложенным осталось движимое и недвижимое имущество (3 401 единица) на сумму 1 907 937 209 рублей (с учётом НДС). В их числе — оборудование, право аренды участка, автомобиль.

Больше всего имущества заложено банку «Спурт» — 183 объекта незавершенного строительства, которые оценили в 453 948 174 рубля. В залоге у ВЭБ находятся девять объектов недвижимости стоимостью 497 883 661 рубль. В их числе — восемь земельных участков на улице Лебедева в Казани и административное здание заводоуправления.

Ещё 49 объектов незавершенного строительства находятся в залоге у ООО «ПФ «Химик» из Москвы, их стоимость — 14 123 892 рубля.