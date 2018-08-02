Дальневосточники остаются невыездными: ФАС беспокоится – билеты дорожают

Хабаровск, , 05:37 — REGNUM Авиабилеты из дальневосточных регионов в Москву продолжают дорожать, несмотря на все усилия властей. Не помогает даже обнуление НДС. Обеспокоенность выразила ФАС, но отпуск для дальневосточника по-прежнему несбыточная мечта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В докладе по мониторингу цен на авиабилеты, который Федеральная антимонопольная служба представила президенту России, особое внимание уделено Дальнему Востоку. Ведомство выразило обеспокоенность по поводу непрекращающегося роста цен на перелеты на дальневосточных направлениях.

Поводы для беспокойства у ФАС действительно есть.

Совершенно немыслимая ситуация с ценами на перелет в отпуск сложилась сегодня на Чукотке — одном из самых холодных регионов мира.

Начнем с того, что улететь из Анадыря в Москву можно только через Якутск. Стоимость перелета на 9 августа из Анадыря в Якутск и обратно 30 августа обойдется в сумму от 86 121 рублей до 124 501 рублей (Ютэйр).

Далее из Якутска до Москвы житель Чукотки, один, в эконом-классе, улетит за сумму от 149 378 рублей до 159 826 рублей.

Расчёт на одного человека. Таким образом, только на перелет в долгожданный отпуск житель Чукотки потратит, как минимум, 235 499 рублей. А семья из трех человек, соответственно, 706 497 рублей. Это при том, что из Москвы желательно еще доехать до теплого моря — в Крым или Краснодарский край. А в отпуске нужно еще где-то и на что-то жить, питаться, покупать фрукты и так далее.

Улететь 9 августа в Москву и 30 августа обратно житель Камчатки сможет за сумму от 77 827 рублей до 345 651 рублей (S7). Рейсы из Петропавловска-Камчатского. Жителям камчатской провинции поездка обойдется дороже. Соответственно, семья из трех человек только на перелет до Москвы и обратно потратит как минимум 233 481 рубль. Это также не считая перелета к морю, прочих неизбежных в отпуске трат.

Улететь 9 августа до Москвы из Хабаровска и обратно 30 августа можно за сумму от 57 216 рублей (S7) до 155 811 (Korean Air) или за 149 025 (Аэрофлот). Семье из трех человек за перелет только до столицы РФ придется выложить не менее 171 648 рублей.

Только из Хабаровска могут улететь в отпуск жители ЕАО — своих воздушных гаваней в области нет. Доехать до дальневосточной столицы можно на автобусе. Но вряд ли жители автономии смогут позволить себе такую роскошь, как перелет в Москву — ЕАО беднейший регион России, где четверть жителей официально живут за чертой бедности.

Из Южно-Сахалинска в Москву 9 августа и из Москвы в Южно-Сахалинск 30 августа можно улететь за сумму от 46 034 рублей (S7) до 118 977 рублей (Уральские авиалинии). Семья из трех человек, таким образом, потратит на перелет до Москвы и обратно не менее 138 102 рублей. Разумеется, намного дороже обойдется отпуск для жителей Курильских островов — им еще нужно добраться до Южно-Сахалинска.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе «Прямой линии» президента России Владимира Путина одним из наиболее часто задаваемых вопросов от дальневосточников стали именно не поддающиеся никакому описанию цена на авиабилеты. Жители ДФО говорили президенту, что перестали чувствовать себя частью России, что их дети растут, не имея чувства Родины, поскольку лучше знают соседние Китай, Южную Корею, Вьетнам и Японию, чем Российскую Федерацию. Дороговизну авиабилетов дальневосточники называют одним из главных поводов для переезда в южные и западные регионы РФ. В ходе «Прямой линии» президента прозвучало предложение:

«Дайте нам бесплатный проезд раз в два года — мы никуда не уедем с Дальнего Востока».

Президент поручил правительству проработать вопросы снижения цен на авиабилеты.

Госдума одобрила обнуление НДС на дальневосточных направлениях.

Но эта мера не помогает — цены продолжают расти, а дальневосточники, которым в силу проживания в суровых условиях жизненно необходимо раз в год бывать у теплого моря, остаются невыездными.

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