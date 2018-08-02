Новосибирскую область освободят от штрафов за неурожай зерна

Новосибирск, , 04:29 — REGNUM Новосибирскую область могут освободить от штрафных санкций за недостижение отдельных целевых показателей в растениеводстве. Об этом шла речь на встрече врио губернатора региона Андрея Травникова с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым 1 августа в Москве.

Это одна из возможных компенсационных мер поддержки региона после неблагоприятных погодных условий — из-за холода и переувлажнения почвы в период посевной кампании новосибирские сельхозпроизводители понесли существенные потери, в области был введён режим ЧС.

Кроме того, Травников и Патрушев обсудили ключевые направления развития сельского хозяйства Новосибирской области, в том числе реализацию инвестиционной политики в региональном АПК, рост производства в молочном и мясном животноводстве, увеличение объёмов переработки сельхозпродукции и её дальнейшую реализацию в России и за рубежом, обновление парка сельхозтехники, поддержку фермеров и социальной сферы села. Затронули они во время переговоров и вопросы совершенствования механизмов государственной поддержки и системы оценки эффективности её использования регионами.

Новосибирские власти последнее время очень часто отмечают, что агропромышленному комплексу региона нужна не только поддержка, но и перезагрузка. И для начала правительство области решило перенастроить взаимодействие с фермерским сообществом.

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Власти, как выразился заместитель губернатора Новосибирской области Станислав Тишуров, хотят «придать новый импульс фермерскому движению в регионе».

И новый импульс, действительно, нужен. Только скорее даже не фермерскому движению, фермеры со своими задачами справляются, а пониманию того, что делать с плодами их труда. Например, в 2017 году регион продемонстрировал высокие показатели по зерну — сбор зерна составил почти 30% от валового сбора выращенных сельскохозяйственных культур. Фермеры и индивидуальные предприниматели области собрали 820 тыс. тонн зерна, при средней урожайности по области — 17,7 ц/га. Но вот что с этим делать дальше никто не знал — проблемы со сбытом, низкая цена и нехватка рынков сбыта. Кроме того, хранить такой масштабный урожай некоторым фермерам оказалось негде.

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Врио губернатора области Травников считает, что региону нужно учиться продавать свою же продукцию, потому что «под боком растущие рынки: Китай, Индия, Монголия».

Но тут возникла ещё одна проблема — холодный май в 2018 году не позволил аграриям вовремя выйти на посевную. Власти ввели режим ЧС для устранения угрозы продовольственной безопасности.

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Пришлось помогать и финансово: на заготовку кормов, уход за посевами, подъём паров и другие работы из областного и федерального бюджетов новосибирским аграриям будет выделено в общей сложности 3,9 млрд рублей, 2,3 млрд рублей из которых уже доведены до получателей. Федеральный центр обещает возместить и часть затрат на приобретение ГСМ.

Отметим, что по данным правительства Новосибирской области, в настоящее время с использованием мер господдержки в области реализуется 341 инвестпроект в АПК. Размер выплаченных субсидий по ним — 2,9 млрд рублей. При этом объём производства сельхозпродукции в регионе за I квартал 2018 года увеличился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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