Почти 5 млн рублей – на трёхчасовой праздник для минлесхоза: торги Татарии

Казань, , 04:16 — REGNUM Министерство лесного хозяйства Татарии планирует потратить почти 5 млн рублей на услуги по организации и проведению торжественного мероприятия ко Дню работников леса. Средства будут выделены из республиканского бюджета, аукцион пройдёт 23 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Участником тендера, где начальная цена составляет 4 744 200 рублей, может стать только компания — представитель малого бизнеса или социально ориентированная некоммерческая организация.

Мероприятие пройдёт в Казани 15 сентября 2018 года с 12:00 до 15:00. Количество участников — от 500 человек.

В задачи исполнителя входит подбор места проведения, оформление зала, организация концертной программы, фото‑ и видеосъемки, флористика для церемонии награждения, полиграфическая продукция для участников, транспортное обслуживание мероприятия, организация ужина и печать газеты «Леса Татарстана».

«Исполнитель обеспечивает презентационный фильм о развитии лесного хозяйства в Республике Татарстан, продолжительностью не менее 20 минут. Презентационный фильм содержит в себе видеонарезку истории развития лесного хозяйства в Республике Татарстан (видео отчеты, накопившиеся за год работы министерства лесного хозяйства Республики Татарстан и татарстанских СМИ), интервью, съёмки лесничеств с вертолёта и квадрокоптера, сложный динамичный монтаж с эффектами + графика, закадровый голос + музыкальное сопровождение. Предусматривает сбор и обработку архивного материала, перевод текста (при необходимости), монтаж», — отмечается в техзадании.

Напомним, это же ведомства объявило тендер на пошив фирменного обмундирования. Начальная цена аукциона — 9 999 950 рублей, он пройдёт 24 августа 2018 года. Закупка включает 3487 единиц различных элементов форменной одежды. Дороже всего обойдётся пошив костюма мужского двубортного — 14 тыс. рублей.