Центробанк рассказал, когда планирует «избавиться» от АТБ

Москва, , 02:14 — REGNUM Центробанк РФ планирует в сентябре объявить конкурс на покупку Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), который ЦБ взял на санацию в апреле, заявил зампред Банка России Василий Поздышев журналистам.

По его словам, Центробанк считает, что частные банковские и небанковские группы будут заинтересованы в банке, где ЦБ проверил все активы. Он отметил, что после введения в АТБ временного управления Центробанк получил заявления об возможной заинтересованности в приобретении банка российскими участниками рынка.

Также Поздышев заявил, что Банк России проведет докапитализацию АТБ на сумму 10 млрд рублей, и подчеркнул, что уже сейчас банк приносит операционную прибыль.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Центробанк РФ утвердил план санации Азиатско-Тихоокеанского банка. В этот план входило участие ЦБ как инвестора, а также предусматривалось предоставление банку средств на поддержание ликвидности.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ РФ начал санацию «Азиатско-Тихоокеанского банка»