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Помешать «Северному потоку — 2»: «Нафтогаз» уповает на Берлин и Вашингтон

Экономика

Позиция Германии эволюционирует?

Киев, 2 августа 2018, 01:53 — REGNUM  Американское и немецкое влияние может остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», считает коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает Deutsche Welle.

Рассуждая о том, как можно было бы остановить строительство газопровода, мешающего Украине, украинский функционер назвал такой фактор как американские санкции.

«Важным фактором является и позиция немецкой стороны, которая в последнее время эволюционирует», — сказал Витренко.

Украинский деятель считает, что немцы не понимают всей опасности российского проекта. «Северный поток — 2», по его мнению, «реально опасен и для всей Европы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство немецких граждан уверено, что не окажется в зависимость от России в результате запуска «Северного потока — 2».

Читайте подробнее: Строительство «Северного потока — 2» поддерживает большинство граждан ФРГ

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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